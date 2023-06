Una sigaretta inguaia Szczesny: cosa è successo dopo il ko con la Moldavia

Una sconfitta per 3-2 scioccante contro la Moldavia ha fatto inguaiare Wojciech Szczesny . Tre gol presi solo nel secondo tempo: la rimonta subita con la sua Polonia ha fatto scatenare i tifosi. Il portiere della Juve è finito sotto i riflettori anche per quello che ha fatto nel post partita.

Szczesny e il vizio del fumo

Infatti Szczesny, visibilmente sconsolato, è stato visto accendersi una sigaretta subito dopo aver lasciato l'aeroporto, stando a quanto riportato dal portale polacco sport.fakt.pl. Anche se in un'intervista alla BBC di qualche anno fa aveva affermato che aveva smesso di fumare e aveva perso il vizio.

Szczesny, le parole sulle sigarette

Queste erano state le sue parole sulle sigarette. "Ero solito fumare, sono stato anche multato da Wenger. Ho grande rispetto per lui ma siccome quell'episodio è successo quando ho perso il posto da titolare, è stato sovradimensionato. Ho iniziato a giocare in Premier quando avevo 20 anni, forse all'inizio non ero preparato mentalmente e questo mi è costato qualcosa a livello di reputazione. Ma poi cresci, maturi. Ora sono un marito e un padre, quindi la vita è un po' cambiata".