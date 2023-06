Trezeguet: "La Juve di oggi mi ricorda quella del 2006, sui giovani..."

Trezeguet: "I giovani di oggi come Marchisio e Giovinco"

L'attaccante francese ha fatto un parallelismo tra la Juventus del 2006, post retrocessione in Serie B, e quella attuale: "Oggi vedo che la società sta facendo un buon lavoro con il Settore giovanile. Per certi versi è lo stesso che ho vissuto nel 2006, quando sono cresciuti giocatori come Marchisio e Giovinco. Nell'ultima stagione alcuni ragazzi si sono fatti notare dimostrando le loro qualità, è una cosa molto bella. Tutto ha un inizio e vedendo giocare questi ragazzi ripenso al mio percorso. La società deve continuare a sostenerli e farli crescere con un’idea chiara. Alcuni di loro possono diventare importanti perché il pubblico ama i ragazzi cresciuti in casa".