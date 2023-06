Danilo carico: le sue parole infiammano i tifosi della Juve

Da sempre in prima linea per la lotta al razzismo, Danilo ha ricevuto la XXV edizione del Premio L'Altropallone, conferito annualmente per meriti sociali ad una personalità dello sport che utlizza la pratica sportiva come veicolo per trasmettere valori di inclusione, educazione, uguaglianza. Il difensore della Juve ha parlato dell'impegno per i bambini intrapreso a Bicas, sua città natale: “Cerchiamo di trasmettere una speranza e un’opportunità. Attraverso il pallone vogliamo dimostrare ai bambini che è possibile sognare, e anche se non si diventerà dei professionisti, si possa trovare comunque la felicità. Per questo anche avere una buona pagella è molto importante. Il razzismo? La cosa principale è l'eduzione".