Canzone anti-Juve agli Europei, arrivano le scuse della Fidal: i dettagli

Sono arrivate anche le scuse da parte della Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) dopo l'episodio accaduto nel corso della premiazione della squadra azzurra, vincitrice dell'Europeo a squadre, che ha intonato un coro anti-Juve . Sull'accaduto c'è stato anche il commento di Tortu che ha messo in risalto le polemiche eccessive per quanto avvenuto.

Le scuse della Fidal per la canzone anti-Juve

Il Comitato Organizzatore Locale si è scusato per l'accaduto, visto che l'utilizzo della canzone "Sarà perché ti amo" è risultata determinate nell'errore. Poi la Fidal ha rimarcato: "pur ribadendo la totale estraneità rispetto all'accaduto, ha verificato che alcuni suoi atleti, in un momento di comprensibile euforia, e certamente senza fini diversi dalla mera esultanza per lo storico momento vissuto, hanno partecipato al coro. In ragione di questo, anche la Federazione Italiana di Atletica si scusa con quanti si fossero sentiti offesi dai fatti".