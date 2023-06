Juve, le parole di Galeone sul mercato e sul rapporto Allegri-Giuntoli

Giovanni Galeone, storico ex allenatore in Serie A, è diventato una voce nota in questi anni anche per essere amico e mentore di Massimiliano Allegri. Proprio a proposito del tecnico della Juve, Galeone ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera della possibilità per lui di adottare il 4-3-3 e di fare scelte diverse in attacco nella prossima stagione: "Penso che la Juventus qualche giocatore lo dovrà vendere e chi ha mercato sono Vlahovic e Chiesa, e credo entrambi andranno via. Non è facile trovare il centravanti adesso, Milik può essere una buonissima riserva ma ci vuole uno che faccia 20 gol lì davanti poi. Per aggiustare deve vendere, sennò non si può fare nulla ora. Guardate Napoli, Milan, Inter, le società non si muovono più se non incassano. Allegri vuole tornare competitivo da subito con la Juventus".