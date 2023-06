La Juve copre la faccia di Chiesa: la sua risposta

Con la stagione finita, è difficile per la Juventus riuscire a riempire il feed dei vari social. Perciò il team social dei bianconeri, sul suo profilo Instagram , ha lanciato un indovinello . Non si vede la faccia, solo la maglia tirata su davanti al viso durante un'esultanza. Nei commenti spunta la risposta del diretto interessato .

Juve, l'indovinello su Chiesa

Ovvero, Federico Chiesa. Sembro più carino, grazie: insieme a delle faccine che ridono. Questa è stata la risposta dell'esterno italiano all'indovinello. L'esultanza risale al suo gol decisivo nell'ultima giornata di campionato nella passata stagione contro l'Udinese. Ultimamente il giocatore era finito anche sotto ai riflettori per una presunta presenza al matrimonio di Bastoni, dove avrebbe cantato un coro contro la Juve (leggi QUI i dettagli).

Chiesa, il punto sul calciomercato

Intanto per quanto riguarda il calciomercato, l'ex Fiorentina è entrato nella lista dei sacrificabili della Juventus. Il feeling con Allegri non è mai decollato: ha percepito il fatto di non essere al centro del progetto e ora si guarda intorno. C’è la solita Premier League con le varie Liverpool, Newcastle, Manchester United e Aston Villa. Insieme a loro il Psg e il Bayern Monaco, che poco tempo fa si era fatto avanti.