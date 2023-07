Juve, Pogba in ritardo all'allenamento: il motivo

Juve, Pogba in ritardo: "Non mi sono svegliato"

Il francese, a differenza degli scorsi giorni, ha pubblicato la consueta foto di inizio allenamento sui social alle 7 del mattino, un'ora dopo il solito. Per giusticarsi ha scritto successivamente: "Non ero in ritardo, semplicemente non mi sono svegliato". Un modo per riderci su in attesa di poter iniziare la preparazione ufficiale con la Juventus.