Juve, Kean alla ricerca di sé stesso: "Rendi forte la tua anima"

Moise Kean si sta godendo le sue vacanze a Los Angeles in attesa dell'inizio del ritiro estivo della Juventus il prossimo 10 luglio. L'attaccante ha voluto lanciare un messaggio attraverso i propri social.

Juve, Kean criptico sui social

Il numero 18 bianconero ha condiviso alcune foto sul proprio profilo Instagram, accompagndole a queste parole: "Rendi forte la tua anima, continua a prenderti cura di te stesso fino a quando non sarai di nuovo te". Kean ha anche aggiunto: "Prima di farmi un torto assicurati di non aver ancora bisogno di me".