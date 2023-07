Juve, lanciata la campagna membership: l'omaggio a Vialli è toccante

La Juventus , tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito, ha lanciato ufficialmente la campagna membership per la stagione 2023/24. Per farlo, il club bianconero ha voluto rendere omaggio all' ex capitano Gianluca Vialli .

Juve, l'iniziativa per Vialli

Di seguito l'omaggio nei confronti dell'ex attaccante scomparso a gennaio: "La J1897 Membership della stagione 2023-24 sarà dedicata alla celebrazione di una grande Leggenda bianconera, Gianluca Vialli. Il Welcome Pack, infatti, conterrà la maglia numero 9 dell’indimenticabile stagione 1995-96 e un set di 9 fotografie che lo ritraggono in alcuni dei momenti più significativi vissuti con la maglia bianconera. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Vialli e Mauro onlus, per ogni Membership acquistata dai tifosi 9€ saranno destinati alle progettualità in essere alla Fondazione stessa".

Mauro: "Ringrazio la Juve per aver creduto nella nostra fondazione"

Massimo Mauro, ex compagno ed amico di Vialli, ha parlato così dell'iniziativa del club bianconero: "Ringrazio Juventus FC per aver scelto di dare un risvolto solidale al concept della J1897 Membership, che quest’anno celebra Gianluca Vialli come icona della juventinità. Quando Luca ed io abbiamo iniziato nel 2004 con la Fondazione Vialli e Mauro onlus volevamo vincere la partita più difficile, cioè quella di contribuire ad arrivare ad un farmaco per gli ammalati di SLA, che ad oggi non hanno speranza, perché la SLA è una malattia che non ha cura. Noi ci crediamo, oggi più che mai, e siamo felici che i tifosi juventini siano pronti a scendere in campo insieme a noi".