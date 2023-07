Juve, Pogba è alla Continassa: allenamenti con una settimana d'anticipo

Paul Pogba è entrato in questi minuti alla Continassa di Torino per iniziare ufficialmente la preparazione della prossima stagione con la Juventus .

Juve, Pogba accorcia le vacanze

Il centrocampista francese, dopo i numerosi allenamenti estivi, ha deciso di interrompere con una settimana d'anticipo le sue vacanze a Miami. L'inizio del ritiro della Juventus è previsto infatti per il 10 luglio, ma lui è già alla Continassa. Il francese sosterrà le visite mediche per poi iniziare ufficialmente a lavorare in campo per la nuova stagione. L'obiettivo è farsi trovare al 100% della condizione e mettere definitivamente da parte i numerosi problemi fisici.