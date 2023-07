Arthur apre uno spiraglio sulla cessione: "Sono della Juve, ma..."

Arthur Melo è reduce da una stagione difficile, nel corso della quale è stato fortemente condizionato da un infortunio che l'ha tenuto fuori dai giochi col Liverpool . In una intervista rilasciata a Mundo Deportivo, l'attuale centrocampista della Juventus ha parlato dei momenti di difficoltà vissuti in Inghilterra: " Penso di essere stato un po' sfortunato , ma è passato e mi sento meglio di allora. Voglio davvero giocare di nuovo e cercare il mio livello più alto come giocatore. Ho attraversato momenti difficili, ma per me era molto importante avere il supporto di tutti, dal mister, Klopp e tutto lo staff tecnico, ai miei compagni. Lo spogliatoio mi ha aiutato molto in un momento complicato . Di sicuro ho imparato molto. Quando esci dalla tua zona di comfort impari ancora di più. Devi evolverti in qualche modo e l'infortunio mi ha aiutato a farlo".

Il futuro di Arthur sarà alla Juventus?

Arthur ha poi parlato del presente e del futuro che, al momento, è bianconero: "In linea di principio tornerò a Torino, ma il mercato è molto lungo e non sappiamo cosa accadrà. Potrebbe nascere qualcosa di interessante per me e per la Juventus. Ho un contratto e lo rispetto, ma vedremo. Di sicuro non voglio andare in Arabia: ho solo 26 anni e credo di poter dare molto di più di quello che ho ottenuto fino ad ora. Voglio tornare a giocare al mio livello migliore, vincere titoli importanti in Europa e tornare nella squadra brasiliana. Ancelotti in verdeoro? È un grande allenatore che ha vinto molti titoli. Ho amici che hanno lavorato con lui e mi hanno detto che è una persona fantastica. La scelta non spetta a me, ma penso che sarei un ottimo allenatore per il Brasile".

Il rapporto con Cristiano Ronaldo

Alla Juventus, Arthur ha avuto modo di condividere lo spogliatoio con Cristiano Ronaldo: "Come atleta e come persona è spettacolare. Cerca di migliorare ogni giorno. Ricordo che quando ci incontravamo alla Juventus, in sala, lui guardava sempre il resto dei nostri piatti e scherzava su cosa dovevamo mangiare. È molto professionale. Non avevo mai visto prima qualcuno con la sua mentalità. E come giocatore, ci sono i risultati".