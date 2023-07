Giuntoli è alla Continassa: inizia la sua avventura alla Juve

Cristiano Giuntoli sta vivendo oggi la sua prima giornata alla Juventus . L'ex dirigente del Napoli è infatti arrivato a Torino per visitare le strutture del club bianconero .

Juve, il primo giorno di Giuntoli a Torino

In mattinata Giuntoli è stato nel centro sportivo della Continassa dove ha incontrato di persona il resto della dirigenza della Juventus. Per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura, adesso manca solo la firma del contratto e l'annuncio che arriveranno nei prossimi giorni. Giuntoli si legherà al club bianconero per i prossimi cinque anni.