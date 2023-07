Il Barnton presenta la nuova maglia con sorpresa: c'entra la Juve

Il Barnton ha presentato la nuova divisa e il riferimento alla Juventus è subito evidente. Il club dilettantistico inglese è bianconero, proprio per questo viene definito "the cheshire Juve".

L'omaggio del Barnton alla Juve

Nel video di presentazione scorrono diverse immagini dedicate alla Vecchia Signora, come il motto "fino alla fine", così come le maglie degli anni ottanta. Non manca una bandiera italiana e la vespa, uno tra i simboli del bel paese. Il video ha subito incuriosito i tifosi della Juve che hanno salutato con affetto il club inglese attraverso numeri commenti scritti sui social.