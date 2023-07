Juve, Weah non vede l'ora: il messaggio sui social

Juve, il messaggio di Weah ai tifosi

Lo statunitense, tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha voluto mandare un messaggio ai suoi nuovi tifosi. Weah ha infatti condiviso una foto delle visite mediche, accompagnadola alla scritta "Soon" e a dei cuori bianconeri. Una dimostrazione di come l'ex Lille non veda l'ora di poter indossare la maglia della Juventus.