Juve, prosegue la preparazione di Pogba alla Continassa

Paul Pogba si sta allenando alla Continassa per migliorare la propria condizione fisica . Dopo i numerosi infortuni della passata stagione, il francese ha infatti deciso di interrompere in anticipo le sue vacanze a Miami.

Juve, ancora allenamenti per Pogba

La Juventus, tramite un post sui propri social, ha condiviso uno scatto del centrocampista che palleggia nella sala pesi della Continassa. Nei commenti i tifosi hanno mostrato fiducia nei confronti del loro numero 10, con la speranza che possa scendere in campo con continuità nella nuova stagione. Pogba si aggregerà al resto della squadra per l'inizio del ritiro, in programma il 10 luglio.