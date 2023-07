Juve, comincia la stagione: Allegri aspetta il gruppo al completo

È ufficialmente cominciata la stagione della Juventus . I bianconeri stanno facendo tappa alla Continassa per dare il via alle visite mediche. Presente un cospicuo numero di tifosi nei pressi del centro sportivo, con Pinsoglio che è stato tra i più acclamati. L'estremo difensore, tra l'altro, ha salutato tutti con un divertente: "Andiamo zebroni".

Allegri aspetta il gruppo al completo

Come già rivelato, non sono presenti tutti i calciatori della Juve, ma soltanto una parte. A rispondere alla convocazione sono stati Pinsoglio, Perin, Bremer, Vlahovic, Iling, Barrenechea, Ake, Yildiz, Ranocchia, Nicolussi Caviglia, Soule', Huijsen e Daffara. Gli altri rientreranno nei prossimi giorni perché reduci dagli impegni con le nazionali. I primi ad arrivare sono stati Allegri e Magnanelli, con quest'ultimo che ha dato il via all'esperienza juventina entrando nello staff tecnico bianconero.