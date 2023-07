Barcellona-Juve sarà visibile su DAZN: i dettagli sul Champions Tour

Oggi 10 luglio è ufficialmente iniziato il ritiro della Juventus per la stagione 2023/2024. Si inizia alla Continassa per poi tornare negli Stati Uniti ( clicca QUI per scoprire il programma della tournée ) come nello scorso anno. In occasione del Soccer Champions Tour 2023 , la squadra di Allegri esordirà contro il Barcellona .

Barça-Juve su Dazn: tutto sul Champions Tour

Buone notizie per i tifosi bianconeri che potranno vedere il debutto della tournèe in diretta esclusiva su Dazn. La partita è in programma nella notte tra sabato 22 e domenica 23 luglio al Levi’s Stadium di San Francisco. Protagonista del Soccer Champions Tour 2023 è anche il Milan. Dazn trasmetterà la gara tra i rossoneri e il Real Madrid nella notte tra il 23 e il 24 luglio.

Le altre amichevoli

Al torneo parteciperanno anche Manchester United e Arsenal che nella notte tra il 26 e il 27 luglio saranno rispettivamente impegnate contro Real Madrid e Barcellona. Sempre la tournée statunitense sarà anche il teatro del Clasico in stile americano tra Real Madrid e Barcellona in programma per il 29 luglio. Dazn in esclusiva trasmetterà anche le varie amichevoli di Manchester City, Bayern Monaco, Tottenham, Atletico Madrid e Liverpool.