Juve, udienza Tar: i legali di Agnelli rinunciano al giudizio cautelare

Quali sono le prossime mosse di Agnelli?

Agnelli ha presentato ricorso al Tar del Lazio dopo la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport di confermare la decisione della Corte federale d'Appello di inibirlo per due anni per il caso plusvalenze. La Figc si è invece pronunciata per il non accoglimento e in tal senso non è stata fissata alcuna udienza. La notizia di quest'oggi, come detto, è che i legali hanno rinunciato al giudizio cautelare.