Juve, il nuovo look di Soulé fa sorridere: c'entra Di Maria

Il nuovo look di Soulé non è passato inosservato. Il giovane calciatore argentino, ieri si è presentato alla Continassa con i capelli biondi: tipico tra i calciatori nel corso del periodo estivo. Quest'oggi è arrivato totalmente rasato , ma ciò che incuriosisce è un episodio social legato proprio al taglio di Soulé.

Cosa ha detto Di Maria a Soulé?

Qualche settimana fa, Di Maria commentò attraverso Instagram il look di Soulé con ironia: "a tuo padre Allegri non piacerà". Detto fatto, dopo soltanto un giorno di raduno alla Continassa, il giovane bianconero ha eliminato la capigliatura bionda. Che sia stato Allegri a dirglielo, come preannunciato da Di Maria?