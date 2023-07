Kostic si esalta in allenamento: la Juve lo celebra

Per la Juve è ufficialmente iniziata la preparazione in vista della stagione 2023/24. Nei giorni scorsi, infatti, i bianconeri hanno effettuato i test fisici e le visite mediche di rito alla Continassa e adesso sono partiti con gli allenamenti in campo. Durante la preparazione, c'è tempo e modo per valutare le condizioni di molti giocatori, ma sembra che in questo momento Filip Kostic abbia un passo in più dei suoi compagni.