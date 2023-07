Juve, Bonucci in bilico: rischia di non partire per la tournée americana

Cosa farà Bonucci?

Bonucci riflette sul da farsi, con la consapevolezza che non rientra più nei piani della Juventus. C'è la possibilità che non parta per la tournée americana, vista la propria posizione in bilico. La volontà del calciatore è quella di essere ancora protagonista, in modo da giocare gli Europei che si terranno l'anno prossimo in Germania. Proprio per questo non starebbe prendendo in considerazione le piste arabe e americane per il prosieguo della propria carriera.