Bonucci fuori rosa, tutte le rivelazioni di Dagospia

Leonardo Bonucci e la Juventus, Leonardo Bonucci e Allegri, Leonardo Bonucci e la mancata convocazione per la tournée: emergono nuovi retroscena su quanto accaduto tra l'ormai ex capitano bianconero e la società e a rivelarli è Dagospia. Bonucci, infatti, che avrebbe voluto giocare ancora un anno con la Juventus puntando all'Europeo, sapeva che la storia con la società era ormai agli sgoccioli e "Allegri, come regalo, gli ha fatto giocare la partita numero 500. Una volta saputo che Mancini l'avrebbe convocato in Nazionale solo se avesse giocato contro l'Udinese - scrive Dagospia - Allegri lo ha messo di nuovo in campo". Non a caso quella contro l'Udinese è stata una partita giocata per intero da Bonucci: 90', probabilmente gli ultimi con la Juventus.