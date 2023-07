Juve, torna Rabiot. Allenamento con i tifosi alla Continassa

Primo allenamento a porte aperte di questo ritiro per la Juventus . I tifosi bianconeri sono riusciti a entrare alla Continassa per vedere da vicino la preparazione dei giocatori in vista della prossima stagione. E intanto il club riaccoglie anche Adrien Rabiot .

Juve, primo allenamento a porte aperte: c'è Giuntoli

Niente allenamento però per il francese che in mattinata è arrivato al JMedical per le visite mediche di routine. Nel frattempo la squadra si è allenata sotto la guida di Massimiliano Allegri. Tutta la dirigenza compatta a bordo campo, e non manca il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli. La squadra per il momento resterà a Torino prima di partire per la tournée negli Stati Uniti, che per Vlahovic e compagni partirà il 23 luglio con la sfida contro il Barcellona (clicca QUI per il programma della tournée).