Juve, è di Vlahovic il primo gol della stagione

La prima partitella in famiglia della Juve aperta al pubblico in questa stagione finisce 1-1. Il mini match è durato 45 minuti: da una parte la Juve 1, una sorta di formazione Under rinforzata da alcuni della prima squadra come Rugani, Gatti e Iling Junior. Dall'altra la Juve 2, con la seconda maglia ma formata per lo più da fedelissimi di Allegri. Protagonista assoluto Dusan Vlahovic.