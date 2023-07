Juve, Pogba non-stop: l'allenamento intensivo sulla sabbia

Prosegue la preparazione della Juve in vista della prossima stagione. I bianconeri sono arrivati al sesto giorno del ritiro alla Continassa e continuano ad allenarsi in attesa di partire per la tournèe americana, in programma dal 22 luglio al 4 agosto. Tra i giocatori più attenzionati c'è Paul Pogba, che dopo i tanti infortuni accusati lo scorso anno, deve ancora recuperare pienamente la sua forma fisica.

Juve, l'allenamento di Pogba sulla sabbia

Pogba continua a lavorare per iniziare al meglio la stagione 2023/24. Dopo l'infortunio accusato nel finale della scorsa stagione, il centrocampista francese è tra i giocatori più attesi al via della prossima annata. E lui vuole esserci al meglio della sua forma, come testimoniato da un video pubblicato sul suo account Instagram in cui si allena sulla sabbia. Tanta corsa, skip ad alta intensità e diverse prove nei passaggi col pallone: Pogba mette nel mirino la prossima stagione, in cui vuole tornare a essere protagonista.