Di Maria dimentica la Juve: "Al Benfica non potrei essere più felice"

Benfica, esordio con gol per Di Maria

L'argentino è tornato a vestire la maglia del Benfica oggi per la prima amichevole contro il Basilea. Di Maria si è presentato come meglio non poteva ai suoi tifosi, sbloccando il match dopo 24 minuti. La partita è terminata con il punteggio di 3-1 per i portoghesi, con l'ex Juve che ha lasciato il campo dopo 45 minuti.

Benfica, Di Maria: "Iniziare così è molto bello"

Al termine della gara, con un post sui propri social, Di Maria ha raccontato le emozioni della giornata: "Non potrei essere più felice. Iniziare così è molto bello. Grande lavoro da parte di tutta la squadra. Continuiamo a lavorare per continuare a crescere e migliorare. Grazie a tutti i tifosi del Benfica che sono venuti allo stadio".