Juve, l'arrivo di Chiesa al J Medical: che ovazione dei tifosi!

Comincia una nuova settimana di lavoro alla Continassa, con la Juventus che aspetta altri calciatori pronti a sostenere le visite mediche per poi mettersi a disposizione di Allegri .

Rientra Bonucci, grande ovazione per Chiesa

Questa mattina, hanno fatto tappa al J Medical i vari Bonucci (fuori dal progetto tecnico bianconero), Rovella, Cambiaso, McKennie e Chiesa. Quest'ultimo è stato salutato dai tifosi con una vera e propria ovazione, con l'attaccante che ha rimandato l'abbraccio con i sostenitori a dopo le visite mediche. Su Chiesa pare che sia scemato l'interesse di Liverpool e Newcastle, con la valutazione della Juve che resta fissa a 55 milioni di euro. Se non dovessero arrivare offerte, l'attaccante cercherà di rilanciarsi in bianconero e di conseguenza sarà necessario parlare con il club anche del possibile rinnovo del contratto, il quale è al momento in scadenza nel 2025.