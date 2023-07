Juve, la frase del tifoso a Bonucci all'arrivo al J Medical: le sue parole

Bonucci, cosa gli ha detto un tifoso della Juve?

Bonucci non volerà con la squadra per gli Usa, ma resterà alla Continassa in attesa di capire come si evolverà il proprio futuro. Questa mattina, al momento dell'arrivo al J Medical, è stato salutato dai tifosi con uno, in particolare, che gli ha rivolto un eloquente: "Non te lo meritavi", mettendo in risalto come ci sia rammarico da parte dei sostenitori della Juventus per il possibile epilogo dell'esperienza di Bonucci in bianconero.