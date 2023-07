Bonucci, arriva il post social dopo il caso con la Juve: il messaggio

Juve, Bonucci: "Degli uomini conta il cuore"

Dopo la mattinata di visite, in cui ha ricevuto comunque il sostegno dei tifosi della Juventus, Bonucci ha condiviso un post sui social per raccontare le emozioni provate. Il difensore ha scritto: "Alla fine, degli uomini, contano il cuore e le intenzioni. Per questo, anche oggi, come ogni anno, per me è un bellissimo giorno". Un messaggio polemico nei confronti della società per la decisione di escluderlo completamente dal progetto tecnico.