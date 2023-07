Ronaldo shock: "Prima che arrivassi alla Juve la Serie A era morta"

Amichevole sfortunata per Cristiano Ronaldo che con il suo Al-Nassr ha perso per 5-0 contro il Celta Vigo . Una sconfitta pesante che però non ha impedito al portoghese di parlare ai media nel post partita.

Queste le sue parole ai giornalisti: "Ho aperto la strada della Saudi League e ora tutti i giocatori stanno venendo qui. La mia decisione di giocare per un club saudita è stata decisiva per portare nuovi top player. È un fatto. Quando sono andato alla Juventus, la Serie A era morta e dopo che ho firmato si è rivitalizzata. Ovunque Cristiano vada genera maggiore interesse".

Non gli sono ancora andate giù le critiche mosse contro di lui per la decisione di firmare con l'Al-Nassr. "Mi hanno criticato per essere andato in Arabia, ma cosa è successo ora? Ho fatto da apripista. Tra un anno sempre più top player verranno in Arabia Saudita e il campionato supererà quello turco e quello olandese".

Ronaldo conclude: "Non tornerò al calcio europeo, la porta è completamente chiusa. Ho 38 anni e inoltre il calcio europeo ha perso molta qualità. L’unico campionato competitivo è la Premier League, sono molto più avanti di tutti gli altri campionati. La Saudi League è meglio della MLS. Sono sicuro al 100% che non tornerò in un club europeo".