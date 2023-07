Juve, problemi per Kean: tournée a rischio

La Juventus è tornata ad allenarsi in questi giorni alla Continassa per preparare la nuova stagione. I bianconeri partiranno la prossima settimana per la tournée negli Stati Uniti , ma sono già iniziati i problemi fisici .

Juve, problema muscolare per Kean

L'attaccante classe 2000 ha riscontrato un fastidio muscolare al flessore che lo ha costretto ad interrompere in anticipo l'ultimo allenamento. Un ulteriore problema che richiama l’infortunio subito lo scorso aprile, proprio nella stessa zona del corpo. L'entità non è ancora chiara, ma in questo momento Kean è in dubbio per la tournée. Allegri potrebbe infatti decidere di lasciare l'attaccante a Torino per recuperare pienamente in vista degli impegni ufficiali.