Juve, i convocati per la tournée: out Rabiot

La Juventus è pronta per la tournée negli Stati Uniti. I bianconeri giocheranno il 23 e il 28 luglio rispettivamente contro il Barcellona e il Milan mentre il 3 agosto chiuderanno con il Real Madrid (il programma completo QUI). Subito un'assenza importante per Massimiliano Allegri che dovrà fare a meno di Adrien Rabiot, fresco di rinnovo e fuori per un problema al polpaccio.