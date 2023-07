Juve, Bonucci resta a Torino e si consola con gli ex compagni

Leonardo Bonucci è ormai da giorni fuori dla progetto tecnico della Juventus . Il centrale bianconero non è infatti stato inserito nella lista dei convocati per la tournée pre stagione negli Stati Uniti.

Juve, Bonucci e Chiellini si ritrovano

Il difensore ed ormai ex capitano bianconero ha approfittato della mancata partenza per rivedere alcuni ex compagni. Bonucci si è infatti incontrato con Chiellini, Pepe e Ogbonna. Chissà se il difensore avrà parlato delle sue intenzioni per il futuro. Nel frattempo, rimarrà ad allenarsi alla Continassa con il resto degli esuberi.