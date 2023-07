Barcellona-Juve, probabili formazioni: Allegri lancia Weah dal 1'

Le scelte di Xavi per il Barcellona

Xavi sceglie subito di lanciare Gundogan in mezzo al campo e il tridente formato da Dembelé, Lewandowski e Gavi. Si parte col modulo 4-3-3 anche se, la grande novità della nuova stagione, però, potrebbe essere l’utilizzo in pianta stabile della linea difensiva a tre, garantita dalla presenza di Kundé, Ronald Araujo, Christensen e dell’altro nuovo acquisto Iñigo Martinez (con quest’ultimo non utilizzabile contro la Juve a seguito di un piccolo intervento a un piede).

Le scelte di Allegri per la Juve

Massimiliano Allegri punta sul neo arrivato Weah sulla fascia destra e Kostic a sinistra per provare subito il 3-5-2. In attacco Vlahovic non è al top: possibile quindi il tandem Milik-Kean. Occhi puntanti anche su Rovella, che andrà in campo dal 1'.

Probabili formazioni, Barcellona-Juve

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Marcos Alonso; Pedri, de Jong, Gundogan; Dembelé, Lewandowski, Gavi. Allenatore: Xavi.

JUVE (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rovella, Kostic; Milik, Kean. Allenatore: Allegri.

