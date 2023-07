L'ex Juve confessa: "Buffon? Il migliore con cui abbia mai giocato"

Il ritiro sembra sempre più vicino: l'offerta proveniente dall' Arabia è stata rifiutata . Ma Gianluigi Buffon difficilmente uscirà dal cuore dei tifosi e anche dei suoi ex compagni. La dimostrazione è Mario Lemina : il centrocampista ha giocato con la maglia bianconera per appena due stagioni , ma ancora oggi ricorda con assoluto piacere l'attuale portiere del Parma.

Juve, Lemina parla di Buffon

Queste le sue parole in un'intervista al portale Goal: "È il miglior calciatore con cui abbia mai giocato. È semplicemente una leggenda per il modo in cui si comporta nello spogliatoio, fuori e all'interno della squadra, è incredibile. Ci dava sempre forza e un atteggiamento positivo. Con lui sembrava più facile, ti faceva passare tutto come una cosa comoda".

Il Lemina di oggi

Il centrocampista aveva lasciato la Juventus nel 2017, dopo la finale di Champions League persa, per accettare l'offerta del Southampton. Gioca poi con il Galatasaray, il Fulham e il Nizza. Nel gennaio del 2023 viene ceduto al Wolverhampton, sua squadra attuale.