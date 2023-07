Juve, John Elkann: "La Superlega esiste già, ecco qual è"

Sono passati 100 anni da quando la famiglia Agnelli si è insediata nella gestione della Juve . Negli anni si sono succeduti tanti presidenti: dall'avvocato Gianni Agnelli a suo nipote Andrea, passando per Umberto. A oggi, dopo gli avvenimenti dello scorso anno, il presidente è Gianluca Ferrero, ma il club continua a essere in mano a Exor , di cui John Elkann è amministratore delegato.

Juve, Elkann torna sulla Superlega: "C'è già, si chiama Premier League"

Per celebrare i 100 anni degli Agnelli, la Stampa ha intervistato John Elkann, amministratore delegato di Exor e nipote di Gianni. In una parte delle sue dichiarazioni, il tema continua a essere quello dei problemi nel panorama calcistico europeo e la differenza tra potenze economiche italiane ed estere: "Bisogna evitare di scambiare la discussione delle soluzioni con l'analisi dei problemi. Il problema è sotto gli occhi di tutti: la Super Lega c'è già, si chiama Premier League, il campionato inglese. Gli altri campionati nazionali mostrano una deriva ormai evidente: i giocatori più bravi vanno a giocare in Inghilterra, finendo per impoverire le competizioni locali. Come rispondiamo a questa sfida? Questa è la questione. Esiste una chiara continuità tra le origini e oggi: una linea ininterrotta, fatta di innovazione, tenacia e soprattutto di emozioni impagabili che ci rendono felici di essere bianconeri”.