"Barcellona-Juve, l'amichevole annullata costa caro: ecco i milioni persi"

ROMA - Non solo i disagi per il cambio di programma per la preparazione estiva, l'annullamento del match contro la Juventus a causa di un virus gastrico che ha colpito la rosa, avrà pure un peso economico nelle casse del Barcellona. Ci sono biglietti da restituire, annunci pubblicitari compromessi che non sono stati trasmessi e merce che non è stata venduta dal momento che non si è giocata alcuna partita.