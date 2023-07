Agnelli-Juve e una storia lunga un secolo

Proprio così, signorina Sega.

«Signorina, spieghi al Cucci come si fanno i contratti».

«Presidente, meglio lei…». E sparì.

Mi è rimasto in mente il nome. Non la figura. Ma chissà se ricordo bene. Son passati sessant’anni da quando mi presentai a Renato Dall’Ara, presidente del Bologna, per chiedergli se era vero che nei rinnovi contrattuali dei giocatori era un cerbero. No, non dissi Cerbero che sennò chissà cos’avrebbe pensato. Conosceva le parole italiane come adesso quelli che dicono che l’inglese è facile perché ne bastano millecinquecento. Un duro - dissi invece - un duro; e mi colpì la sua reazione compiaciuta (forse pensava ad altra innominabile e svanita durezza). «Quel Brera mi ha già dato più volte del taccagno, lui l’è viva Moratti, viva Agnelli, il petrolio che manda le macchine; no, i ricconi, carino lei, son più taccagni di me che sono un ricco normale. Sa cosa ci dico io? Si faccia dire della Juventus, degli Agnelli - così fini, così perbene - hanno fatto i soldi con il fascismo, con il comunismo, con i preti, tanti soldi per sé, pochi per gli altri…».

Cominciai a conoscere così, la Juve, e non pensate che Renato Dall’Ara m’avesse dato quella traccia con malizia. No: con ammirazione, direi devozione. Se lui era considerato un braccio corto (e in morte Brera lo beatificò chiamandolo Arpagone) cos’erano gli Agnelli - Fiat, Juventus, giornali, assicurazioni, libri, vini, un mondo di possessi - quelli che con signorile naturalezza affidavano a pochi personaggi di famiglia il potere di arricchire l’azienda spendendo giusto il minimo necessario? Cos’era stato Valletta, il loro salvatore, quando finita la guerra s’erano trovati con le pezze al culo? M’informai, gente di mondo mi suggerì due nomi: Maria Rubiolo e Giampiero Boniperti. Sì, Boniperti, quel giocatore bellissimo e bravissimo che quando l’Avvocato volle dargli un premio in natura per la sua bravura e lo portò in una fattoria di famiglia, una volta entrati in una stalla piena di statuarie bovine gli chiese di sceglierne una e lui rispose «Quella lì», indicando una mucca gravida, valore doppio. Leggenda? Ne parleremo fra poco. Intanto voglio dirvi della potentissima Signora Fiat. M’è tornata in mente quella chiamata di Dall’Ara alla signorina Sega vent’anni dopo, quando conobbi un principe Fiat, aprii con lui una trattativa commerciale e lui solerte, gentile: «Chiamatemi la Rubiolo».

Maria Rubiolo. Lei sì potentissima, alla faccia di chi dice che le donne hanno preso a contare da poco. Pestelli, Valletta, Agnelli, la Fiat, la Stampa. Mi soffermo sul dettaglio perché è fascinoso. Comandava lei, Oddone di Camerana l’ha ricordata nel 2001 con un coccodrillo animato, non prefabbricato, e mi ha colpito un pensiero, un ritratto: «Ebbene, e questo valga per chi non l’ha conosciuta, il primo dato da cui non si può prescindere è quello fisico, di una donna che si presentava come un monumento, una stanga alta un metro e ottanta, bionda come può esserlo una tedesca, occhi azzurri penetranti, una donna che, quando si trattava di servire la causa della sua azienda, esprimeva una capacità e una volontà unica di trasformare in positivo tutto quello che toccava, anche i propri difetti. Perché di difetti la Rubiolo ne aveva. Per esempio era attentissima a quello che faceva e sospettosissima nei riguardi delle iniziative che doveva prendere. Chiedeva, s’informava bene su tutto (e su tutti; n.d.A.) e così facendo aveva raggiunto un buon livello di cultura pratica».

Una famiglia, una società: la più scudettata del nostro Paese

La cito, Maria Rubiolo, perché, a parte il nome ormai una griffe e un potere illimitato, agnelliano, rispetto a quello esercitato da Renato Dall’Ara, quando arrivai a lei avevo già distribuito il mio rispetto a donne potenti di fatto più che a uomini potenti di nome. La sentii quando volle farmi sapere che la pubblicità Fiat entrava sui nostri mezzi editoriali con il 50% di sconto. «Anche i giornali, i libri. Tutto quello che nasce Fiat». Abbozzai un «vabbè» poi le feci una domanda che la incuriosì: «Anche la Juventus?». Colse lo spirito del quesito e rispose prontamente: «La Juve no, la Juve dovreste pagarla voi per ospitarla. Scusi, ma non conosce Boniperti?». Lo conobbi, mettemmo insieme un buon rapporto, quasi un’amicizia, grazie al Conte Alberto Rognoni che l’adorava, ricambiato di grande rispetto. Mi prese in considerazione perché non ero juventino, anzi rivale, sì, rivale ma con la maglia rossoblù di una nobile decaduta, il Bologna. Un po’ alla volta mi fece capire cos’era la Juventus: una scuola di saggezza aziendale, di competenza tecnica, una Signora all’antica, negata alla comunicazione, infastidita dai grossier che parlando di Gianni Agnelli «Signor Fiat» si riferivano alle sue ricchezze compratutto: i migliori giocatori, i migliori allenatori, i migliori arbitri. Così Giampiero si compiaceva di far sapere com’era tirato sugli ingaggi (famose le firme in bianco come le proteste di Tardelli campione del mondo che orgogliosamente si fece interista); com’era orgoglioso di bilanci in attivo, di circondarsi di pedatori non banali, non volgari, degni d’indossare quella maglia bianconera come se fosse la maglia di ferro dei crociati; e di costare poco. Un giorno avrebbe detto - alla Petrolini - «a me m’ha rovinato Berlusconi» che aveva alzato i costi di tutto.

Berlusconismo contro juventinismo. Così quando l’Avvocato volle Vialli per Boniperti fu come una sconfitta. Si ricorda che Vialli passò dalla Samp alla Juve al termine del campionato 1991-‘92; che per acquistarlo la Vecchia Signora - diventata all’improvviso di facili costumi - cedette alla Sampdoria i cartellini di quattro giocatori (Mauro Bertarelli, Eugenio Corini, Michele Serena e Nicola Zanini) aggiungendovi un conguaglio economico di circa 40 miliardi di lire, all’epoca la cifra più alta mai spesa al mondo per un calciatore. Intanto aveva già acquistato dalla Fiorentina Roberto Baggio, che non si sarebbe mai inserito (come sempre i giocatori acquistati dalla Viola) in attesa di portarsi a casa anche Del Piero. Fu un bagno di sangue, anche politicamente, perché in quei giorni era forte l’attività sindacale dei dipendenti Fiat. Saltò l’Avvocato, trattato come un pensionato Fiat; scese in pista Umberto, il vero sparagnino della famiglia, che tentò di mettere a posto i conti con collaboratori troppo intraprendenti e operazioni temerarie con il risultato di procurare con la retrocessione il fallimento più grave della storia juventina. Calciopoli ferì la Juve anche nell’onore, la ripresa fu coraggiosa, intelligente, costruita con mezzi sì straordinari ma controllati. Vennero i nove scudetti consecutivi, non un miracolo, un capolavoro di gestione. All’antica: solo così si può durar cent’anni. Poi, all’improvviso, l’estate scorsa, è tornata la follìa, un affronto a un secolo di storia e all’eredità lasciata dall’Avvocato e da Boniperti.

Così, da cronista non da esegeta, ho voluto raccontare in breve - e nei miei tempi di conoscenza della vera Juve - una particolare storia della società più scudettata d’Italia oggi passata nelle mani degli Elkann senza più il nome di un Agnelli che ingenerosi supporter - anche un po’ vili - cercano di cancellare per sempre. Magari tentando dall’interno - senza alcuna remora morale - una corsa all’oro arabo per chiudere per sempre una Storia di Famiglia diventata costosa, scomoda, forse inutile. E tuttavia, finché saremo su piazza, attivi, Salvatore Giglio, Nicola Calzaretta - juventini doc - e io, libero cronista, altri capitoli saranno aggiunti all’opera, altre immagini, fors’anche - chissà - una Champions da copertina.