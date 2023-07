Juve, il mistero Pogba continua: il rientro è un’incognita

TORINO - Mistero Pogba. Quando tornerà il Polpo? «Bisognerà aspettare almeno un mese per capire se potrà essere a disposizione della squadra» rivela Massimiliano Allegri dagli Stati Uniti , dove la Juve è in tournée e dove il numero 10 sta lavorando a parte. Ecco il punto: Paul continua a svolgere ancora un programma personalizzato , separato dal gruppo e non si sa quando potrà ricominciare a lavorare con i compagni. «L’obiettivo è cercare di recuperarlo il prima possibile, ma al momento non sappiamo quando potrà ritornare ad allenarsi con il resto della squadra» chiarisce il tecnico bianconero. Si naviga a vista, insomma, senza certezze, senza conoscere davvero l’orizzonte di questo ennesimo infortunio che sta tenendo ai box ormai da 72 giorni. Era il 14 maggio scorso quando Pogba ha disputato la sua ultima partita , iniziando da titolare la sfida con la Cremonese. Una sorpresa, quella sera, la sua presenza nell’undici titolare per la prima volta in stagione. Una gioia durata però pochissimo perché il francese fu costretto a fermarsi dopo 22 minuti: «problema muscolare al quadricipite sinistro» fu la diagnosi. Ora sono passati in pratica due mesi e mezzo e la situazione non si è ancora risolta. Paul ha lavorato duramente in questo periodo, si è trasferito a Miami dove ha fatto vacanze di lavoro seguito da un preparatore personale: piscina e palestra, esercizi specifici per recuperare il tono muscolare, lasciarsi alle spalle l’infortunio e ritrovare la condizione. Il centrocampista si è tagliato anche le ferie, presentandosi una settimana prima dei compagni alla Continassa.

Niente Udine

Sembrava un indizio positivo nell’ottica del suo rientro in campo, oltre che della sua volontà di recuperare il tempo perduto lo scorso anno a causa dell’infortunio subito proprio un anno fa nella tournée americana, l’inizio della sua personalissima via crucis. La speranza, che poi era l’obiettivo, era di averlo a disposizione per un impiego - anche parziale, naturalmente - nelle amichevoli negli Usa e invece non sarà così. «Praticamente non ha mai lavorato con noi, sta procedendo bene ma ci vuole cautela perché è successa la stessa cosa anche l’anno scorso: pareva che tutto fosse ok e poi si fermava. Quando lo vedo correre mi pare che stia meglio, però da qui a giocare ce ne passa» riassume Allegri. Stesse parole sentite più volte nel corso della scorsa stagione. La fine del tunnel quindi non si vede e quando Max dice che bisogna attendere «almeno un mese» per la verità, implicitamente rivela che il numero 10 non ci sarà per la prima di campionato a Udine il 20 agosto. Pogba continuerà a lavorare a parte in attesa di un ritorno in campo che resta indefinito: il grande colpo dell’estate della Juve doveva essere già in casa, senza bisogno di rivolgersi al mercato e invece la Signora non può ancora contare su Paul come sperato. Riuscirà a farne un punto fermo del rilancio? La risposta arriverà nei prossimi mesi, anche se le incognite non mancano. Anche dal punto di vista del mercato perché l’ipotesi Arabia Saudita non è certo tramontata ma anche ai potenziali acquirenti servono garanzie fisiche. Il mistero continua.