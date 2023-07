Bernardeschi tornerà in Italia? Le parole dell'ex Juve sono chiare

Federico Bernardeschi non esclude un ritorno in Italia. Si trova bene a Toronto, ma avverte nostalgia per la Serie A e la Champions. Così, per il futuro, mai dire mai. Intervenuto a Sky Sport, l'ex esterno della Juve ha dichiarato: "Posso dire che al momento sono del Toronto e sto bene qui, qualora ci dovessero essere delle opportunità le valuterei insieme al club con onestà . Cosa mi manca? La Champions, un po' di Italia è normale che manchi, è casa mia ".

Bernardeschi commenta la situazione Bonucci alla Juve

L'attaccante del Toronto ha parlato anche del destino di Bonucci, ormai fuori dai piani della Juve: "A me dispiace tanto per questa situazione, perché non è facile per nessuno specie per Leo. L'ho sentito, avrebbe meritato di uscire in maniera differente se proprio doveva". Bernardeschi aggiunge: "Ci sono dinamiche interne che io non conosco e sono da valutare ma vedere un simbolo di un club essere in questa situazione, umanamente parlando, è un dispiacere".