Vlahovic e Yildiz si sfidano a football, la Juve: "Pronti per la NFL"

Juve, sfida di football tra Valhovic e Yildiz

In un video pubblicato dalla Juventus su Instagram, si può vedere come i due calciatori si siano sfidati a calciare il pallone da football in delle apposite reti posizionate dentro la porta. Il più vicino a centrare l'obiettivo è stato Kenan Yildiz, che ha sfiorato la vittoria. Risultato più deludente per Vlahovic che ha mancato di molto l'obiettivo, ma si è consalato dicendo: "È comunque un bel gol". Il club bianconero ha condiviso il tutto scrivendo: "Pronti per la NFL", la massima lega di football americano negli Stati Uniti.