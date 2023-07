Weah: "Giocavo a Fifa e ho saputo della Juve. Papà? Ecco cosa mi ha detto"

Dopo la sua prima conferenza stampa , Timothy Weah torna a parlare della Juve . Lo fa ai microfoni del canale Twitch bianconero, dove è intervenuto per analizzare le sue prime settimane con la squadra e raccontare quelli che sono stati i consigli di papà George : " Mi ha detto quello che dovrei fare con la Juve , aggiungendo che devo giocare il mio calcio e dare il massimo per i tifosi. Mi ha portato a giocare a calcio. Ho fatto tanti sport da piccolo, ma guardare le sue partite con mia madre ha fatto nascere questa passione".

Juve, Weah: "Pulisic sarà il miglior giocatore della nazionale"

Proseguendo, Weah ha parlato delle differenze negli allenamenti tra la Juve e le sue precedenti squadre: "Stiamo correndo tantissimo, facciamo molta corsa senza palla rispetto ai club in cui ho giocato". Qualche parola poi su Pulisic, suo compagno di squadra nella nazionale americana e prossimo avversario dopo il trasferimento al Milan: "Diventerà il miglior giocatore che la nazionale abbia mai avuto. Non vedo l'ora di giocare contro di lui, siamo grandi amici".

Interrogato sul compagno di squadra con cui ha legato di più, Weah ha risposto così: "Il rapporto che abbiamo io e McKennie è molto stretto. Se devo scegliere qualcun altro, direi Kean e Federico Gatti. È una persona genuina, mi sta aiutando tanto.

I gol, le esultanze e l'aneddoto su Fifa

Weah ha raccontato anche quella che sarà, secondo lui, la dinamica della sua prima rete: "Il primo gol che segnerò, già lo so, arriverà da un lancio lungo di Locatelli. Lo fa sempre in allenamento, sceglie me, quindi funzionerà anche in partita". Ci sarà un'esultanza speciale per l'occasione? "Non ce l'ho ancora, ci sto lavorando. Sarà molto entusiasmante".

Weah è poi passato a raccontare un aneddoto sul giorno in cui ha scoperto della Juve: "Stavo giocando ai videogiochi, a Fifa. La cosa divertente è che qualche mese prima avevo fatto una carriera giocatore ed ero andato alla Juventus. Poi mentre giocavo mi ha chiamato l'agente e me l'ha detto. Da lì in poi ho giocato ancora meglio perchè ero entusiasta (ride, ndr.). Ho fatto di tutto per venire qui".

Chiusura finale sui compagni di squadra più tecnici: "Sono Chiesa, Miretti e Locatelli. Dimostrano cosa sia la classe italiana".