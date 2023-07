Juve, Gatti: "Bonucci ci manca tanto, ma adesso voglio vincere"

Federico Gatti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro della Juventus a Los Angeles. I bianconeri continuano la loro preparazione in attesa di poter sfidare il Milan in amichevole.

Juve, Gatti: "Devo migliorare ancora"

Il difensore ha parlato così del suo secondo anno alla Juve: "Io non ho mai vinto nulla e voglio vincere. La vittoria è la cosa più bella, rimane scritta nella storia e nessuno la cancella. Deve essere l’obiettivo di tutti. Personalmente devo continuare ad affermarmi, migliorando tutto quello che ho fatto l’anno scorso. Sarà sicuramente difficile, ma essere alla Juve è motivo di orgoglio".

Gatti: "Bonucci? Sono scelte societarie..."

Gatti si è anche espresso sulla situazione legata a Leonardo Bonucci: "Ci manca non solo in campo, ma anche fuori. Nello spogliatoio è stato sicuramente una spalla su cui confrontarmi nei momenti di difficoltà. Sono scelte societarie, non ci entro perché non mi competono. A me l’anno scorso ha aiutato molto".

Juve, la risposta di Bonucci a Gatti

L'ormai ex capitano bianconero è rimasto colpito dalle parole rilasciate dal difensore. Bonucci ha infatti condiviso sul proprio profilo Instagram le dichiarazioni del compagno aggiungendo un cuore. Un gesto che sottolonia il comunque ottimo rapporto nello spogliatoio.