Juve, le certezze di Allegri su Chiesa e Kean

TORINO - Nasce la nuova Juve. La terza versione della Signora della seconda vita bianconera di Massimiliano Allegri sboccia a Los Angeles, all’alba italiana di domani (ore 4.30 diretta Sky Sport Summer e Dazn) contro il Milan. Subito un derby, subito un crash test probante per fare il punto dopo le prime due settimane di lavoro e la prima porzione di tournée americana e naturalmente l’attesa è grande, anche perché si tratta del primo collaudo estivo dopo che è saltata l’amichevole con il Barcellona. La curiosità è tutta per l’esordio di Timothy Weah , l’unico volto nuovo di un gruppo che è ancora ben lontano dalla fisionomia definitiva. C’è il mercato che lascia diversi punti interrogativi perché, come è ormai chiaro, le porte sono aperte per tutti in presenza di offerte adeguate. E ci sono acciacchi assortiti che tengono ai box qualche protagonista. Innanzitutto Pogba, che continua a lavorare a parte nella speranza di un rientro che è però ancora senza data. Servirà attendere un mesetto, giorno più giorno meno, per conoscere la verità e capire quando Paul potrà tornare a disposizione. Per il momento, niente Milan per il numero 10 così come per Vlahovic. Il bomber serbo continua a vivere un’estate in bilico : l’orecchio è teso al mercato e a proposte che, per ora, non si sono concretizzate ma c’è anche l’attualità che racconta della necessità di non forzare troppo con i carichi di lavoro e di gestirsi per evitare di incappare nuovamente nella pubalgia. Dusan ha ripreso a correre a parte e salterà la sfida con i rossoneri; resta da capire se riuscirà a ristabilirsi in tempo per disputare almeno uno spezzone con il Real Madrid, tra una settimana, nel secondo e ultimo test prima del rientro in Italia. Sempre che, nel frattempo, il mercato non porti novità e, di conseguenza, il suo sostituto, Lukaku.

La strana coppia

La Juve che debutterà in California, quindi, è ancora lontana dalla Juve reale che Allegri avrà a disposizione a Udine per il debutto in campionato. Pure Milik, Rovella e Kostic non sono al top: non preoccupano ma potrebbero iniziare dalla panchina. Ci sono, in ogni caso, ancora due allenamenti in programma, considerando il fuso orario statunitense, che potrebbero portare buone notizie. Al netto di tutto, la certezza resta il 3-5-2: si ripartirà da questo sistema di gioco, in attesa magari di un’evoluzione in 3-4-3, 3-4-1-2 o 4-3-3. Max si affiderà necessariamente ad una strana coppia in attacco, vale a dire Chiesa-Kean. Sia Federico, sia Moise sono apparsi in gran condizione nei primi giorni di lavoro alla Loyola Marymouth University e quindi comporranno, a meno di sorprese, il primo tandem offensivo della stagione. Coperta corta in attacco e coperta corta pure a centrocampo, dove Allegri non potrà contare, oltre che su Pogba, pure su Rabiot e Fagioli, le due mezzali titolari rimaste in Italia per problemi fisici. L’unico titolare a disposizione è Locatelli, che sarà al suo posto in regìa; al suo fianco, Miretti e probabilmente McKennie. Lo statunitense, anche lui non al meglio, nonostante resti sul mercato sta comunque scalando posizioni, forte anche del fatto di conoscere già i meccanismi della macchina bianconera. L’alternativa potrebbe essere il giovanissimo Kenan Yildiz. Il talento turco-tedesco, classe 2005, aggregato dalla Next Gen sta stupendo tutti in nel ritiro statunitense. È un trequartista che Allegri sta provando anche da mezzala; chissà che non possa essere questo il ruolo per l’esordio in prima squadra. Sulle fasce, prima volta da erede di Cuadrado per Weah a destra mentre a sinistra c’è un ballottaggio a tre tra Kostic, Iling-Junior e Cambiaso. Più delineata, invece, la situazione in difesa dove il tecnico varerà un terzetto composto da Gatti-Bremer-Danilo.