Juve, Kostic ha una speranza sul futuro di Vlahovic: la sua frase è chiara

La Juventus si prepara ad affrontare il Milan in amichevole a Los Angeles. Un test amichevole importante in vista dell'inizio del campionato. L'esterno Filip Kostic è intervenuto alla vigilia della partita e ha parlato, tra le altre cose, del suo compagno Vlahovic, diviso tra voci di mercato e una condizione fisica da ritrovare: "Sta meglio, però ha dovuto svolgere un lavoro differenziato in questa prima parte di precampionato. Spero che possa tornare in squadra il prima possibile: lui è molto positivo e concentrato sul recupero, per la squadra è un giocatore molto importante".