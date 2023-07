Juve, dopo la sentenza Uefa colloquio tra Scanavino, Allegri e Giuntoli

Pochi minuti dopo la sentenza Uefa con l'esclusione dalla prossima Conference League per la Juventus (sarà ripescata la Fiorentina) e la multa da 20 milioni di euro , si sono intrattenuti a bordocampo, da Los Angeles, dove i bianconeri stanno preparando la prossima stagione, il tecnico Max Allegri con i dirigenti Scanavino e Giuntoli.

Juventus, la reazione dopo la sentenza Uefa

Un lungo confronto tra i tre dopo la notizia dell'esclusione dalle coppe europee e anche la volontà della Juventus di non presentare appello. L'obiettivo del club bianconero è ora quello di concentrarsi solo sul campo e sulla prossima stagione in cui la Juve si dividerà tra il campionato e la Coppa Italia. Testa al campo, dunque, con le prime sensazioni raccolte dopo l'amichevole vinte ai rigori contro il Milan, il debutto di Weah e l'attesa per gli ultimi sviluppi di calciomercato.