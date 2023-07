Allegri sfida ancora Vlahovic: la gara di tiri e gli scherzi a Gatti e Pogba

Non solo lavoro e fatica. Durante la preparazione della Juve, come spesso accaduto in passato con Allegri, c'è anche tempo per allentare la presa e concedersi un po' di svago. È accaduto durante l'allenamento di ieri, quando l'allenatore bianconero ha deciso di sfidare di nuovo Vlahovic in una sfida di tiri dalla bandierina. E c'è stata l'occasione anche per scherzare con altri giocatori della squadra.