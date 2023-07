La Juve fuori dalla Conference League: quanti soldi perderà

Quanti soldi perde la Juve dall'esclusione dalla Conference League?

L'esclusione della Juve dalla Conference League rischia di gravare fino a 30 milioni di euro. Lo riporta Fanpage, spiegando come quest'incasso prospettato da parte dei bianconeri sarebbe stato comunque una sorta di paracadute, visto che grazie alle competizioni disputate negli scorsi due anni il club è arrivato a guadagnare circa 80 milioni all'anno. La Conference League, invece, parte da una quota per le squadre di 235 milioni di euro, suddivisa nel 40% come premio di accesso (94 milioni complessivi e 2,94 per i club), il 40% per i premi legati ai meriti sportivi, il 10% come coefficiente (23,5 milioni totali per tutte le squadre) e il restante 10% in base al market pool. Le ultime due percentuali sarebbero state a favore della Juve, che si sarebbe presentata col miglior posizionamento nel ranking e sostenuta dal market pool italiano. Invece, i bianconeri non potranno sfruttare nessuna di queste carte.