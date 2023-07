Bonucci, nuovo messaggio alla Juve sui social: è chiara la sua volontà

Il club sembra inamovibile, ma Bonucci non molla. Il difensore bianconero non è stato convocato per il ritiro negli Stati Uniti della squadra, ma continua comunque ad allenarsi e documenta tutto sui suoi social.

Bonucci non molla: "Day by day"

Che sia una strategia per provare a far cambiare idea alla dirigenza? Quel che è certo è che Bonucci non vuole lasciare la Juventus e continua a lanciare messaggi sulle storie Instagram. Insieme al video dell'allenamento odierno ha scritto "Day by day".

Le parole di Gatti su Bonucci

Nei giorni scorsi al suo fianco si era schierato anche uno dei suoi compagni, Federico Gatti: "Ci manca non solo in campo, ma anche fuori. Nello spogliatoio è stato sicuramente una spalla su cui confrontarmi nei momenti di difficoltà. Sono scelte societarie, non ci entro perché non mi competono. A me l’anno scorso ha aiutato molto".