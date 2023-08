Juve, Allegri e il mercato: "Scambio Vlahovic-Lukaku? Vi dico questo"

Massimiliano Allegri è tornato a parlare per presentare il match tra Juventus e Real Madrid, in programma all'1:30 di domani (3 agosto). Un'amichevole suggestiva, contro i blancos guidati da Carlo Ancelotti. Sarà un confronto utile per il tecnico bianconero a testare la qualità del lavoro svolto dalla squadra, in vista del rientro in Italia: "È bello essere qui e giocare contro il club più prestigioso al mondo. Sarà un bellissimo test in vista della nuova stagione, sappiamo che affrontare il Real è una grande opportunità. Queste grandi partite in America servono per lo spettacolo e a noi per preparare al meglio la stagione. Vlahovi? ha fatto allenamento con tutta la squadra negli ultimi due giorni e domani sarà a disposizione. Sarei felice di poterlo schierare per un pezzo di partita. Pogba, invece, ha lavorato solo per una parte di allenamento con la squadra. Non so quando rientrerà, difficile che ci sia per la prima di campionato, ma speriamo tutti di riaverlo a disposizione il prima possibile".